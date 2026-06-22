Серія землетрусів сталася в районі Криму

В районі окупованому Криму сталася серія землетрусів, карта: Головний центр спеціального контролю.

https://racurs.ua/ua/n214555-seriya-zemletrusiv-stalasya-v-rayoni-krymu.html

Ракурс

У районі тимчасово окупованого Криму сьогодні, 22 червня, вранці сталися відразу п’ять землетрусів.

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.

Зафіксовано такі землетруси:

перший о 05.09. Його магнітуда становила 3,7, епіцентр розташовувався у Чорному морі за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км;

другий — о 05.27. Магнітуда землетрусу склала 3,3. Епіцентр розташований за 13 км від узбережжя Криму на глибині 16 км;

третій — о 06.14. Його магнітуда становила 3,8, а епіцентр розташовувався за 7 км від узбережжя Криму на глибині 25 км;

четвертий — о 07.11. Його магнітуда становила 3,6. Епіцентр розташований за 13 км від кримського узбережжя на глибині 19 км.

За класифікацією землетрусів ці події відносяться до відчутних.

Ще один землетрус — цього разу магнітудою 4,2 — стався об 08.48. Епіцентр розташований поблизу узбережжя Криму на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно відчутних.