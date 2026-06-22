Серія землетрусів сталася в районі Криму

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В районі окупованому Криму сталася серія землетрусів, карта: Головний центр спеціального контролю.
Серія землетрусів сталася в районі Кримуhttps://racurs.ua/ua/n214555-seriya-zemletrusiv-stalasya-v-rayoni-krymu.htmlРакурс
У районі тимчасово окупованого Криму сьогодні, 22 червня, вранці сталися відразу п’ять землетрусів.
Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.
Зафіксовано такі землетруси:
- перший о 05.09. Його магнітуда становила 3,7, епіцентр розташовувався у Чорному морі за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км;
- другий — о 05.27. Магнітуда землетрусу склала 3,3. Епіцентр розташований за 13 км від узбережжя Криму на глибині 16 км;
- третій — о 06.14. Його магнітуда становила 3,8, а епіцентр розташовувався за 7 км від узбережжя Криму на глибині 25 км;
- четвертий — о 07.11. Його магнітуда становила 3,6. Епіцентр розташований за 13 км від кримського узбережжя на глибині 19 км.
За класифікацією землетрусів ці події відносяться до відчутних.
Ще один землетрус — цього разу магнітудою 4,2 — стався об 08.48. Епіцентр розташований поблизу узбережжя Криму на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно відчутних.