Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В районі окупованому Криму сталася серія землетрусів, карта: Головний центр спеціального контролю.

Серія землетрусів сталася в районі Криму

22 чер 2026, 11:48
999

У районі тимчасово окупованого Криму сьогодні, 22 червня, вранці сталися відразу п’ять землетрусів.

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.

Зафіксовано такі землетруси:

  • перший о 05.09. Його магнітуда становила 3,7, епіцентр розташовувався у Чорному морі за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км;
  • другий — о 05.27. Магнітуда землетрусу склала 3,3. Епіцентр розташований за 13 км від узбережжя Криму на глибині 16 км;
  • третій — о 06.14. Його магнітуда становила 3,8, а епіцентр розташовувався за 7 км від узбережжя Криму на глибині 25 км;
  • четвертий — о 07.11. Його магнітуда становила 3,6. Епіцентр розташований за 13 км від кримського узбережжя на глибині 19 км.

За класифікацією землетрусів ці події відносяться до відчутних.

Ще один землетрус — цього разу магнітудою 4,2 — стався об 08.48. Епіцентр розташований поблизу узбережжя Криму на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно відчутних.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів