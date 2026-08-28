У Непалі зросла кількість зниклих безвісти українців. Фото:

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Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла.

Наразі невідома доля 56 громадян України після потужних повеней та зсувів у країні. Триває пошукова операція. Про це 28 серпня повідомило «Суспільне» з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Водночас агенція Reuters поінформувала, що рятувальні роботи в Непалі призупинили через загрозу прориву озера, що утворилося після повені. За інформацією влади району Расува, озеро почало виходити з берегів, а рівень води в річці зростає.

Місцевих жителів вже закликали піднятися на височини. Китай також попередив своїх громадян про загрозу прориву озера біля кордону.

Нагадаємо, 26 серпня в районі округу Расува на кордоні з китайським Тибетом через землетрус сталася руйнівна повінь і зійшли зсуви, які обвалилися в річку. Руйнування спостерігають не лише в Непалі, але й у Китаї.

В МЗС запевняли, що посольства України в Індії та Китаї на підставі вже відомих особистих даних зниклих українців вживають заходів щодо встановлення з ними зв’язку та здійснення інших необхідних дій. На місці також залучений почесний консул України в Непалі.

Джерела: «Суспільне», Reuters