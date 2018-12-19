Погода в Україні на 20 грудня: істотних опадів не очікується, в південних областях потепліє (КАРТА)

Зимова погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115866-pogoda-v-ukrayini-na-20-grudnya-istotnyh-opadiv-ne-ochikuietsya-v-pivdennyh-oblastyah-potepliie.html

Racurs.ua

Погода в Україні 20 грудня очікується без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики обіцяють вночі температуру повітря 7−10° морозу в західних та північних, а в східних, південних та центральних — 1−7° нижче нуля. Вдень очікується 1−7° морозу, на півдні — 0−2° вище нуля.

Вітер очікується південно-східний та східний 7−12 м/с.

У Києві 20 грудня без істотних опадів. Температура повітря вночі 7−9° морозу, вдень 4−6° нижче нуля.

У Львові хмарна погода з проясненням. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° морозу, вдень мінус 2−4°.

В Одесі найближчої доби синоптики прогнозують хорошу погоду, без опадів. Температура вночі 4−6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Дніпрі завтра без опадів. Вночі Гідрометцентр 3−5° морозу, вдень очікується від 0° до 2° морозу.

У Харкові в четвер хмарна з проясненнями погода. Температура вночі мінус 2−4° морозу, вдень мінус 5−7°.

У Карпатах 20 грудня істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі 6−10° нижче нуля, вдень від 1−4° морозу за Цельсієм.

Геомагнітний стан в Україні 20 грудня буде відносно спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 19 грудня погода в Україні на День святого Миколая очікувалася хороша у більшості областей. Синоптики обіцяли дощ та мокрий сніг лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму.