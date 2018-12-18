Погода в Україні на 19 грудня: сніг з дощем синоптики обіцяють у південних областях (КАРТА)

Зимова погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115802-pogoda-v-ukrayini-na-19-grudnya-snig-z-doschem-synoptyky-obicyaut-u-pivdennyh-oblastyah-karta.html

Racurs.ua

Погода в Україні 19 грудня, на День святого Миколая, очікується хороша у більшості областей. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики обіцяють дощ та мокрий сніг в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму.

Прогнозують, що вночі температура повітря 10−12° морозу в західних, північних та центральних областях, а в східних та південних — 5−8° нижче нуля. Вдень очікується 1−8° морозу

Вітер прогнозують північно-східний 7−12 м/с.

У Києві на День святого Миколая без істотних опадів. Температура повітря вночі 9−11° морозу, вдень 6−8° нижче нуля.

У Львові хмарна погода з проясненням. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° морозу, вдень мінус 3−5°.

В Одесі найближчої доби обіцяють мокрий сніг. Температура вночі 5−7° морозу, вдень 3−5° морозу.

У Дніпрі у середу опадів не очікується. Вночі прогнозується 7−9° морозу, вдень температура повітря становитиме 2−4° морозу.

У Харкові завтра хмарно. Температура вночі 7−9° морозу, вдень 4−6° нижче нуля за Цельсієм.

У Карпатах 19 грудня обіцяють хорошу погоду, без опадів. Температура повітря вночі 8−10° морозу, вдень від 3−5° морозу.

Геомагнітний стан в Україні 19 грудня буде не дуже спокійним. Вночі очікується слабка геомагнітна буря, а зранку до вечора — невеликі збурення.

Нагадаємо, 18 грудня синоптики обіцяли сніг у західних та частині центральних областей. На решті території без істотних опадів. Також на дорогах України, окрім більшості районів півдня, очікується ожеледиця.