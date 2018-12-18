Організації «Свідки Єгови» заборонили збирати персональні дані у Фінляндії

“Свідки Єгови” / Фото: TheWorldNews

https://racurs.ua/ua/n115801-organizaciyi-svidky-iegovy-zaboronyly-zbyraty-personalni-dani-u-finlyandiyi.html

Racurs.ua

Вищий адміністративний суд Фінляндії ухвалив рішення у справі проти організації «Свідки Єгови», яку звинувачували у протиправному зборі персональних даних. Про це у Facebook повідомляє Український інститут з прав людини.

Фінський суд вирішив, що створення списку імен та записів з персональною інформацією про людину вимагає отримання її згоди на збір такої інформації. Для того, щоб ухвалити рішення у цій справі, Вищий адмінсуд Фінляндії звернувся з проханням про надання висновку до Європейського суду справедливості.

Європейський суд справедливості зазначив, що практика збору інформації «Свідками Єгови», які ходять по домівках людей з метою проповідування своєї релігії, є незаконною, оскільки організація таким чином формувала свій реєстр персональних даних. Подібні реєстри підпадають під дію законодавства у сфері захисту персональних даних.

Зауважується, що це питання розглядалося ще з 2013 року, коли у Міністерстві юстиції також визнали, що дії представників релігійної організації щодо збору інформації порушують закон. Роком пізніше Хельсінський адмінсуд вирішив, що реєстр «Свідків Єгови» не суперечить законові. Тепер Вищий адмінсуд Фінляндії поставив крапку у цій справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники ФСБ Росії час від час проводять обшуки у представників релігійної організації «Свідки Єгови» в окупованому Криму.