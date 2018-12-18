Организации «Свидетели Иеговы» запретили собирать персональные данные в Финляндии

«Свидетели Иеговы” / Фото: TheWorldNews

https://racurs.ua/n115801-organizacii-svideteli-iegovy-zapretili-sobirat-personalnye-dannye-v-finlyandii.html

Racurs.ua

Высший административный суд Финляндии принял решение по делу против организации «Свидетели Иеговы», которую обвиняли в противоправном сборе персональных данных. Об этом в Facebook сообщает Украинский институт по правам человека.

Финский суд решил, что создание списка имен и записей с персональной информацией о человеке требует получения его согласия на сбор такой информации. Для того, чтобы принять решение по этому делу, Высший админсуд Финляндии обратился с просьбой о предоставлении заключения в Европейский суд справедливости.

Европейский суд отметил, что практика сбора информации «Свидетелями Иеговы», которые ходят по домам людей с целью распространения своей религии, является незаконной, поскольку организация таким образом формирует свой реестр персональных данных. Подобные реестры подпадают под действие законодательства в сфере защиты персональных данных.

Отмечается, что этот вопрос в Финляндии рассматривался еще с 2013 года, когда в Министерстве юстиции также признали, что действия представителей религиозной организации нарушают закон. Годом позже Хельсинский админсуд решил, что реестр «Свидетелей Иеговы» не противоречит закону. Теперь Высший админсуд Финляндии поставил точку в этом деле.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России время от время проводят обыски у представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» в оккупированном Крыму.