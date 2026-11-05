Россия могла отрабатывать атаку на спутник, передающий Украине разведданные. Фото:

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Російська Федерація могла репетирувати атаку в космосі на західний комерційний супутник.

У середині жовтня російський супутник «Космос-2612» небезпечно наблизився до апарата фінської компанії ICEYE, який передає розвідувальні дані Україні. Він підлетів до супутника X36 менш ніж на кілометр, а за оцінками деяких аналітиків — на кілька сотень метрів. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на фахівців з космосу.

За словами американського аналітика Грега Гіллінгера, такий маневр росіян міг бути «репетицією атаки». Фахівець розповів, що це «найагресивніша позиція РФ» стосовно супутників іншої країни, яку він бачив.

Зазначається, що в травні чотири супутники країни-агресора вже наближалися до X36. Тоді компанія ICEYE змінила його орбіту, але росіяни продовжили маневри.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що «Космос-2612» навмисно маневрував біля комерційного супутника. А командувач Космічних сил Німеччини Міхаель Траут наголосив, наближення російського супутника до фінського не означає стовідсоткової атаки.

У компанії ICEYE заявили, що X36 продовжує працювати. Однак ще до іншого їхнього супутника X37 намагаються наблизитися ще два російські апарати.

Нагадаємо, видання Financial Times у лютому цього року писало, що російські супутники «Луч-1» і «Луч-2» могли перехоплювати зв’язок європейських супутників і вести радіоелектронну розвідку. Ці апарати роками здійснювали підозрілі маневри на орбіті та небезпечно зближувалися з ключовими європейськими геостаціонарними супутниками.

Джерело: Reuters