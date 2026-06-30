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Ракурс
Украинские БпЛА снова атаковали центр космической связи РФ, скриншот видео

Силы обороны снова ударили по центру космической связи «Дубна» возле Москвы — Зеленский (ВИДЕО)

30 июн 2026, 13:55
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Сили оборони України повторно атакували центр космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні РФ.

Про це сьогодні, 30 червня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що від України до цього об'єкта понад 500 км.

Нещодавно наші Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів — не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах, — зазначив Зеленський.

Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога, — додав він.

Источник: Ракурс


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