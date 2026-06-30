Силы обороны снова ударили по центру космической связи «Дубна» возле Москвы — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214722-sily-oborony-snova-udarili-po-centru-kosmicheskoy-svyazi-dubna-vozle-moskvy-zelenskiy-video.htmlРакурс
Сили оборони України повторно атакували центр космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні РФ.
Про це сьогодні, 30 червня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні, — наголосив він.
Зеленський зазначив, що від України до цього об'єкта понад 500 км.
Нещодавно наші Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів — не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах, — зазначив Зеленський.
Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога, — додав він.