Изменят ли в Украине православное Рождество на католическое: митрополит Епифаний рассказал подробности

Смена даты Рождества в Украине. Фото: vv-hotel.com

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Предстоятель Православной церкви митрополит Епифаний рассказал, будут ли в Украине переносить дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, то есть с православного на католическое Рождество. Он считает, что этот вопрос пока преждевременный, Украина к этому не готова. Об этом митрополит заявил в эфире телеканала ICTV.

Он призвал к осторожности при попытках внедрения таких радикальных реформ, чтобы избежать угрозы раскола в обществе.

По его мнению, если сейчас ввести перенос даты Рождества, это внесет смуту в общество, люди это не воспримут. Поэтому митрополит Епифаний выступает за принятие мудрых решений, чтобы они не привели к расколу в церкви и обществе.

Он не уточнил, поддерживает ли перенос празднования Рождества в отдаленном будущем. Митрополит подчеркнул, что воплощать такие идеи в жизнь нужно постепенно.

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