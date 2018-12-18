В Севастополе несколько сотен человек штурмовали прокуратуру

В Севастополе требуют открытия торгового центра, фото — primechaniya.ru

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Racurs.ua

В оккупированном Севастополе три сотни человек утром начали атаку на городскую прокуратуру, требуя открытия крупнейшего торгового центра города.

Спортсмены, арендаторы и сотрудники торгового центра требуют от прокурора открыть «Муссон», сообщили 18 декабря «Примечания».

Его закрыли в мае этого года в соответствии с запросом прокуратуры, которая требовала устранить нарушения пожарной безопасности. Когда требования выполнили, ТЦ все равно продолжил быть закрытым.

Утром к зданию прокуратуры в центре города пришли около 300 человек. Особенно много было здесь спортсменов, которые после закрытия центра потеряли возможность тренироваться в его залах.

Митингующие написали коллективное обращение к прокурору с просьбой инициировать отмену запрета, ведь владелец торгового центра давно закупил и установил необходимое для противопожарной безопасности оборудование.

Если прокуратура не прислушается к требованиям митингующих, владелец ТЦ «Муссон» надеется на очередное заседание Гагаринского суда Севастополя, который может снять ограничительные меры.

Напомним, в минувшие выходные в оккупированной Ялте самосвал МАЗ на большой скорости сорвался в пропасть и упал на территорию аквапарка отеля «Ялта Интурист». Грузовик ехал по серпантину, когда у него отказали тормоза. Водитель не пострадал, поскольку успел на ходу выскочить из кабины.