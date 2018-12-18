У Севастополі декілька сотень людей штурмували прокуратуру

У Севастополі вимагають відкриття найбільшого торговельного центру міста, фото — primechaniya.ru

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В окупованому Севастополі три сотні осіб вранці почали атаку на міську прокуратуру, вимагаючи відкриття найбільшого торговельного центру міста.

Спортсмени, орендарі і співробітники торговельного центру вимагають від прокурора відкрити «Мусон», повідомили 18 грудня «Примечания».

Його закрили у травні цього року відповідно до запиту прокуратури, яка вимагала усунути порушення пожежної безпеки. Коли вимоги виконали, ТЦ однаково продовжив бути зачиненим.

Уранці до будівлі прокуратури в центрі міста прийшли близько 300 осіб. Особливо багато було тут спортсменів, які після закриттям центру втратили можливість тренуватися у залах.

Мітингарі написали колективне звернення до прокурора із проханням ініціювати скасування заборони, адже власник торговельного центру закупив та встановив необхідне для протипожежної безпеки обладнання.

Якщо прокуратура не дослухається до вимог мітингарів, власник ТЦ «Мусон» сподівається на чергове засідання Гагарінського суду Севастополя, який може зняти обмежувальні заходи.

Нагадаємо, що минулих вихідних в окупованій Ялті самоскид МАЗ на великій швидкості зірвався у провалля та впав на територію аквапарку готелю «Ялта Інтурист». Вантажівка їхала по серпантину, коли в неї відмовили гальма. Водій не постраждав, оскільки встиг на ходу вискочити з кабіни.