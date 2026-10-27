Глави Фінляндії та Норвегії провели телефонні переговори з Володимиром Путіним. Фото:

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Лідери Фінляндії та Норвегії провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні.

У вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зателефонували президенту РФ Володимиру Путіну. Вони хотіли обговорити війну проти України і спроби її завершити, щоб добитися миру в Європі. Про це повідомили на сайті президента Фінляндії.

Фінляндія та Норвегія межують з Росією. Вони є прихильниками України. Мета телефонної розмови полягала в тому, щоб безпосередньо донести до Путіна повідомлення щодо майбутніх переговорів, спрямованих на припинення війни. Розмова була пов’язана з майбутніми зустрічами, які відбудуться в Абу-Дабі, — зазначили там.

Стубб наголосив, що розмова була відвертою та діловою. Додав, що потрібен прямий діалог для припинення війни, бо те, як закінчиться ця війни, вплине на безпеку не лише Фінляндії та Норвегії, але й Європи.

У президента Фінляндії повідомили, що Стубб і Стьоре не виступали від імені Європи, а «брали участь у розмові як лідери своїх країн».

Згодом радник президента України Литвин розповів журналістам, що зараз Володимиром Зеленський проводить розмову з президентом Фінляндії та прем'єром Норвегії за підсумками їхнього діалогу з російським диктатором.

Нагадаємо, видання The Atlantic з посиланням на радників президента США Дональда Трампа повідомило, що американський лідер планує, що мирна угода між лідерами України та РФ буде підписана на саміті G20, який має відбутися у Флориді у середині грудня.