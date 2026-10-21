Дональд Трамп, фото: rawpixel.com / National Archives and Records Administration

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На саміті G20, який має відбутися у Флориді у середині грудня, може бути підписана мирна угода між лідерами України та РФ.

Принаймні такі плани є у президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Atlantic з посиланням на радників Трампа.

За словами радників, президент мріє стояти між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським під час підписання ними мирної угоди, навіть якщо для цього йому доведеться застосувати до України силовий тиск, — зазначає видання.

Один із українських посадовців на умовах анонімності зазначив The Atlantic, що важко не відчувати себе виключеним із процесу прийняття рішень, які визначатимуть майбутнє країни:

Схоже, що все це відбувається без нас.

Зазначається, що Трамп ще під час свого першого терміну наполягав на проведенні саміту G7 2020 на його полі для гольфу в Доралі, недалеко від Маямі. Але тоді йому довелося відмовився від цієї ідеї на політичних ускладнень у США.

Зеленський, який уже зобов’язався відвідати G20, чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти з Путіним, незалежно від місця проведення, щоб виробити угоду про припинення війни.

Помічник Путіна Юрій Ушаков сьогодні, 21 жовтня, у коментарі російським ЗМІ повідомив, що російський диктатор поінформував спеціального представника президента США Стіва Віткоффа про готовність Москви відновити тристоронні переговори у форматі Росія — США — Україна «в десятих числах листопада».

Джерело: The Atlantic