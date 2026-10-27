Обстріл РФ пошкодив офіс компанії ДТЕК у Києві. Фото:

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Країна-агресор Росія пошкодила офіс компанії ДТЕК у Києві.

У вівторок, 27 жовтня, під час масованої російської атаки на столицю зазнав пошкоджень один з офісів компанії «ДТЕК Київські електромережі». На місці події працюють фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілів та оцінюють масштаби пошкоджень. Про це компанія ДТЕК повідомила у Facebook.

Про постраждалих компанія не повідомила.

Тим часом в «Укренерго» повідомили, що внаслідок російських обстрілів фіксуються нові знеструмлення у семи областях України. Без світла залишилися частина споживачів на Вінниччині, Дніпропетровщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Ремонтні бригади вже працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У вівторок, 27 жовтня, в усіх областях діють обмеження для промисловості. Крім того, в частині областей запроваджені погодинні відключення до 2,5 черг. Українців закликали обмежити використання потужних електроприладів із 16.00 до 22.00.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня армія Російської Федерації атакувала Україну балістичними ракетами і 280 дронами. Основним напрямком удару ворога був Київ. Протиповітряна оборона знешкодила 257 ворожих цілей — дві ракети та 255 безпілотників. На 25 локаціях влучили російські цілі, а уламки впали на 16 локаціях.