Резиденцію Володимира Путіна на Валдаї охороняють вже 50 башт ППО. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217052-rezydenciu-putina-na-valdayi-ohoronyaut-vje-50-basht-ppo.html

Ракурс

Резиденція президента Росії Володимира Путіна на Валдаї охороняється ще ретельніше.

Навколо маєтку диктатора побудували ще 16 башт для систем протиповітряної оборони. Загалом тут вже 50 башт ППО. У жовтні в радіусі 50 км від резиденції, на південь від неї (тобто з боку, що «дивиться» у бік України) було споруджено понад 15 нових веж. На них розмістять зенітно-ракетні комплекси «Панцир» або «Тор». Про це пишуть «Радіо Свобода» та OSINT-аналітик @jembobineuse.

Одна з веж цього «зовнішнього кільця» була побудована у березні 2026 року. Вона знаходиться на території військової бази Хотилове, якою регулярно користується Путін. З цього об'єкту до резиденції веде спеціально побудована залізнична колія.

Ще кілька позицій ППО цього кільця спорудили на березі Вишневолоцького водосховища, серед якого на острові Лисий російські військові збудували новий лабораторний комплекс.

Нагадаємо, у серпні минулого року резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області РФ прикривали 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно там були розміщені зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».

Джерело: «Радіо Свобода»