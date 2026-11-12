Фінляндія зафіксувала удар по російському військовому кораблю в Балтійському морі

Російський ракетний корабель «Наро-Фомінськ» було атакована вранці 11 листопада біля острова Гогланд, інфографіка: Yle

https://racurs.ua/ua/n217392-finlyandiya-zafiksuvala-udar-po-rosiyskomu-viyskovomu-korablu-v-baltiyskomu-mori.html

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Україна вдарила по російському ракетному кораблю біля острова Гогланд (Суурсаарі) у Фінській затоці. Острів розташований за 110 кілометрів від центру Гельсінкі.

Фінляндія зафіксувала цей удар. Про це повідомляє телеканал Yle з посиланням на високопоставлене фінське офіційне джерело.

Йдеться про корабель під назвою «Наро-Фомінськ», який входить до складу Балтійського флоту Росії та може запускати крилаті ракети типу «Калібр» та «Онікс».

Міністр оборони Естонії Мартін Херем підтвердив естонській телерадіокомпанії ERR, що на кораблі Балтійського флоту Росії стався вибух у Фінській затоці вчора, 11 листопада, близько 5.30 ранку. За словами Херема, корабель після удару попрямував до Санкт-Петербурга.

Сили оборони Фінляндії у вранці 11 листопада запровадили як запобіжний захід тимчасові обмеження в морській акваторії та повітряному просторі східної частини Фінської затоки, коли Україна здійснила удар по порту Усть-Луга.

Українські безпілотники вранці 11 листопада здійснили масовану повітряну атаку на Усть-Лугу. Згодом у СБУ повідомили, що було здійснено спецоперацію з ураження малого ракетного корабля проекту «Буян-М» «Наро-Фомінськ».

Джерело: Yle