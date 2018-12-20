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Ракурс
Карпаты зимой. Фото: flickr.com

В высокогорье Карпат удерживается второй уровень лавинной опасности, а на Драгобате насыпало уже 80 см снега (ФОТО)

20 дек 2018, 16:27
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В Карпатах сохраняется второй уровень опасности схода лавин. Об этом 20 декабря сообщило сообщество «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook.

По информации метеорологов, 20−21 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность второго уровня. Низкая снеголавинная опасность первого уровня сохранится в горах Львовской области и центральной части Закарпатья.

Данные, полученные из снеголавинных станций свидетельствуют, что на горе Пожижевская насыпало до 70 см снега, а температура воздуха составляет 2° ниже нуля.

В горах вблизи снеголавинной станции Плай в Закарпатской области высота снежного покрова составляет 16−49 см, температура воздуха 2° мороза.

На горе Драгобат метеорологи зафиксировали высоту снежного покрова в 79 см. Температура воздуха минус 4°.

Кроме того, на странице сообщества опубликовали фото заснеженного Черногорского хребта, сделанные с 18 до 20 декабря.

Заснеженные Карпаты. Фото: «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook

Напомним, 21 декабря синоптики обещали в Украине дождливую и снежную погоду в большинстве регионов. Существенных осадков Гидрометцентр не обещал лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Источник: Ракурс


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