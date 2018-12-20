Клубы УПЛ отказались расширять лигу до 16 команд

В сезоне 2019-2020 годов в УПЛ играть 12 клубов, фото — FootballHub

https://racurs.ua/n115926-kluby-upl-otkazalis-rasshiryat-ligu-do-16-komand.html

Racurs.ua

В чемпионате Украины сезона 2019−2020 годов будут играть 12 клубов, сообщила 20 декабря Премьер-лига.

Об этом договорились на общем собрании УПЛ клубы-члены Украинской премьер-лиги.

После дискуссии о финансовом, турнирном, инфраструктурном и коммерческом критериях большинство клубов выступили за сохранение нынешнего формата соревнований на следующий сезон с 12 клубами.

Часть команд намеревалась расширить УПЛ до 16 команд. Поддержали расширение лиги только три команды — «Динамо», «Карпаты» и «Черноморец». Представители «Зари» на собрание не прибыли.

Такое голосование значит, что в нынешнем сезоне худшая команда УПЛ вылетает в Первую лигу напрямую. Вместо нее в Премьер-лиге будет играть чемпион Первой лиги, а вторая и третья команды этой лиги сыграют переходные поединки с командами, которые займут 10 и 11 места в УПЛ.

Собрание сегодня сумели собрать только со второй попытки. Впервые, две недели назад, кворума на них не было.

Напомним, что в начале декабря в сеть выложили записи разговоров арбитров и наблюдателей арбитража (официальных лиц Федерации футбола Украины), которые правоохранители получили во время следственных действий по делу об организации договорных матчей в украинском футболе.

На видео Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины поданы разговоры судей и организаторов договорных матчей.