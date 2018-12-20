Клуби УПЛ відмовилися розширювати лігу до 16 команд

У сезоні 2019-2020 років в УПЛ гратиме 12 клубів, фото — FootballHub

https://racurs.ua/ua/n115926-kluby-upl-vidmovylysya-rozshyruvaty-ligu-do-16-komand.html

Racurs.ua

У чемпіонаті України сезону 2019−2020 років гратиме 12 клубів, повідомила 20 грудня Прем'єр-ліга.

Про це домовилися на загальних зборах УПЛ клуби-члени Української прем'єр-ліги.

Після дискусії щодо фінансового, турнірного, інфраструктурного та комерційного критеріїв більшість клубів виступили за збереження нинішнього формату змагань на наступний сезон із 12 клубами. Частина команд мала намір розширити УПЛ до 16 команд.

Підтримали розширення ліги тільки три команди — «Динамо», «Карпати» і «Чорноморець». Представники «Зорі» на збори не прибули.

Таке голосування означає, що в нинішньому сезоні найгірша команда УПЛ вилітає у Першу лігу напряму. Заміст неї в прем'єр-лізі гратиме чемпіон Першої ліги, а друга й третя команди цієї ліги зіграють перехідні поєдинки із командами, які посядуть 10 і 11 місця в УПЛ.

Збори сьогодні зуміли зібратися тільки з другої спроби. Вперше, два тижні тому, кворуму на них не було.

Нагадаємо, що на початку грудня у мережу виклали записи розмов арбітрів та спостерігачів арбітражу (офіційних осіб Федерації футболу України), які правоохоронці отримали під час слідчих дій у справі про організацію договірних матчів в українському футболі.

На відео Департаменту захисту економіки Національної поліції України подано переписки та розмови суддів та організаторів договірних матчів.