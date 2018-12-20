До політв’язня Сущенка допустили його захисника

Роман Сущенко, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n115924-do-politv-yaznya-suschenka-dopustyly-yogo-zahysnyka.html

Racurs.ua

До утримуваного в Росії українського політв’язня Романа Сущенка сьогодні допустили його захисника Марка Фейгіна.

Про це Фейгін повідомив у Твіттері після зустрічі зі своїм підзахисним, якого тримають у колонії № 11 в місті Кірово-Чепецьку Кіровської області.

За його словами, Сущенко вже владнав свої побутові питання й передає вітання співвітчизникам.

«Сущенко просив передати, що група „КАЗКА“ з хітом „Плакала“ рве топ ІК-11», — зазначає правозахисник.

У понеділок, 17 грудня, Фейгін повідомляв, що керівництво колонії вирішило на тиждень не допускати його до Сущенка. Така «ініціатива» з боку тюремників була порушення норм російського законодавства, яке забороняє чинити перешкоди зустрічам адвокатів із підзахисними, тож Фейгін розглядав можливість звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо цього питання.

Щоправда, Фейгін не розраховує, що російські тюремники візьмуть до уваги рішення ЄСПЛ.

Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року. До Росії він прибув з приватної поїздкою. Росіяни звинувачують його в нібито шпигунстві на користь України.

4 червня цього року російський суд засудив його до 12-ти років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

7 листопада стало відомо, що Сущенка етапували до Кіровської області.