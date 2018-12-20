К политзаключенному Сущенко допустили его защитника

Роман Сущенко, фото: YouTube

https://racurs.ua/n115924-k-politzakluchennomu-suschenko-dopustili-ego-zaschitnika.html

Racurs.ua

К удерживаемому в России украинскому политзаключенному Роману Сущенко сегодня допустили его гражданского защитника Марка Фейгина.

Об этом Фейгин сообщил в Твиттере после встречи со своим подзащитным, которого держат в колонии № 11 в городе Кирово-Чепецке Кировской области.

По его словам, Сущенко уже уладил свои бытовые вопросы и передает приветствие соотечественникам.

«Сущенко просил передать, что группа „КАЗКА“ с хитом „Плакала“ рвет топ ИК-11», — отмечает правозащитник.

В понедельник, 17 декабря, Фейгин сообщал, что руководство колонии решило на неделю не допускать его к Сущенко. Такая «инициатива» со стороны тюремщиков была нарушением норм российского законодательства, которое запрещает препятствовать встречам адвокатов с подзащитными, поэтому Фейгин рассматривал возможность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно этого вопроса.

Правда, Фейгин не расчитывает, что российские тюремщики примут во внимание решение ЕСПЧ.

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. В Россию он прибыл с частной поездкой. Россияне обвиняют его в якобы шпионаже в пользу Украины.

4 июня этого года российский суд приговорил его к 12-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

7 ноября стало известно, что Сущенко этапировали в Кировскую область.