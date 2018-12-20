Домашние животные помогают детям избежать аллергии

Домашние животные помогают детям избежать развития аллергии. Фото: Woman.ru

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Racurs.ua

Котов и собак назвали животными, содержание дома которых помогает малышам оказаться вне зоны риска развития аллергии в будущем.

В нескольких исследованиях говорилось о том, что домашние животные положительно влияют на работу детского организма. Среди плюсов называли и то, что они помогают детям избежать развития аллергии. Новое исследование показало, что чем больше домашних животных возле младенца, тем выше защита малыша от развития аллергии, сообщается на страницах журнала Plos One.

Данное исследование проводилось в Швеции. Ученые выяснили, что между количеством животных в первые годы жизни ребенка и аллергическими проявлениями действительно существует тесная связь. Дети, у которых никогда не было животных, в 49% случаев страдали аллергией. Зато те дети, в домах которых было пять животных, не имели аллергии вообще.

Исследование может иметь определенные погрешности, поскольку ученые брали во внимание не полный перечень всех аллергенов, а лишь возможность развития аллергии на шерсть и пыльцу, тем не менее его результаты говорят о том, что домашние животные помогают детям выработать более толерантную среду для иммунной системы. Поэтому общение ребенка и животных является обязательным фактором успешного развития.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как именно домашние животные влияют на домочадцев.