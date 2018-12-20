Переименование Московского патриархата: глава Верховной Рады оперативно подписал соответствующий закон

Андрей Парубий (справа), фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Глава Верховной Рады Андрей Парубий уже подписал принятые сегодня изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях».

Сейчас документ передан на подпись президенту. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект № 5309, который сегодня поддержали 240 народных депутатов, предусматривает, что религиозные организации, центр управления которыми расположен на территории государства, осуществляющего агрессию против Украины, должны в своем названии обязательно воспроизводить полное уставное название этой организации.

Для внесения соответствующих изменений в название религиозным организациям предоставляется четыре месяца.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, такие религиозные организации имеют значительное влияние на формирование общественного мнения, поэтому могут стать источником распространения деструктивной пропаганды страной-агрессором.

Напомним, сразу после принятия этого закона в сессионном зале Верховной Рады произошла драка между народными депутатами Нестором Шуфричем и Юрием Березой. Ей предшествовали действия Шуфрича, который сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд».