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Ракурс
Вулкан Етна в Італії. Фото: flickr.com

Вулкан Етна прокинувся в Італії: в мережі з’явилися вражаючі світлини (ФОТО, ВІДЕО)

20 гру 2018, 21:14
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На Сицилії прокинувся найвідоміший діючий вулкан Європи — Етна. Про це повідомляє DailyMail.

Величезний стовп диму й попелу побачили мешканці міста Катанія. В мережі почали з’являтися знімки виверження вулкану, об'єм якого становить 24 милі.

Виверження Етни на Сицилії. Фото: DailyMail

Фахівці стверджують, що щороку Етна виробляє достатньо лави, щоб заповнити 108-поверхові хмарочоси. Вулкан вивергає тонни розплавленої породи по всьому острову Сицилія.

Влада вирішила поки не оголошувати евакуацію у зв’язку із виверженням вулкану.

Нагадаємо, в серпні вже відбувалося виверження вулкану Етна. Над його жерлом було видно стовп попелу і викиди лави. А в березні 2017 року внаслідок виверження Етни постраждали 10 осіб.


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