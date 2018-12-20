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Вулкан Етна в Італії. Фото: flickr.com
Вулкан Етна прокинувся в Італії: в мережі з’явилися вражаючі світлини (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n115943-vulkan-etna-prokynuvsya-v-italiyi-v-mereji-z-yavylysya-vrajauchi-svitlyny-foto-video.htmlRacurs.ua
На Сицилії прокинувся найвідоміший діючий вулкан Європи — Етна. Про це повідомляє DailyMail.
Величезний стовп диму й попелу побачили мешканці міста Катанія. В мережі почали з’являтися знімки виверження вулкану, об'єм якого становить 24 милі.
Фахівці стверджують, що щороку Етна виробляє достатньо лави, щоб заповнити 108-поверхові хмарочоси. Вулкан вивергає тонни розплавленої породи по всьому острову Сицилія.
Влада вирішила поки не оголошувати евакуацію у зв’язку із виверженням вулкану.
Нагадаємо, в серпні вже відбувалося виверження вулкану Етна. Над його жерлом було видно стовп попелу і викиди лави. А в березні 2017 року внаслідок виверження Етни постраждали 10 осіб.