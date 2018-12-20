На конференції прокурорів обрали двох членів Вищої ради правосуддя

Двох членів ВРП обрали на конференції прокурорів. Фото: ГПУ

https://racurs.ua/ua/n115942-na-konferenciyi-prokuroriv-obraly-dvoh-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya.html

Racurs.ua

У Києві 20 грудня учасники всеукраїнської конференції прокурорів обрали двох членів Вищої ради правосуддя.

Більшість делегатів проголосували за кандидатури Віктора Матвійчука та Ігоря Фоміна. За результатами таємного голосування за Матвійчука проголосували 314 делегатів, а за Фоміна голос віддав 251 делегат.

Загалом на посаду двох членів ВРП претендували четверо осіб. Не пройшли кандидатури Валентина Брянцева та Андрія Радіонова. Вони отримали 155 та 143 голоси відповідно.

Новообрані члени ВРП прийняли присягу під час конференції.

Як відомо, сьогодні в столиці розпочала роботу позачергова всеукраїнська конференція прокурорів, яка триватиме два дні.

Нагадаємо, вчора з’їзд суддів обрав своїми представниками у ВРП Олега Прудивуса, Світлану Шелест та Ларису Іванову. До виконання обов’язків члена ВРП Прудивус приступає після складання повноважень голови Запорізького окружного адміністративного суду, Іванова та Шелест — навесні 2019 року.

Сьогодні позачерговий з’їзд суддів України визначився з кандидатурою четвертого представника у ВРП. Ним стала суддя Донецького апеляційного суду Наталія Краснощокова.