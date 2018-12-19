З’їзд суддів України обрав трьох членів Вищої ради правосуддя (ФОТО)

Фото: З’їзд суддів України

https://racurs.ua/ua/n115837-z-yizd-suddiv-ukrayiny-obrav-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya.html

Racurs.ua

Сьогодні у Києві ХVІ позачерговий з’їзд суддів України обрав чотирьох нових членів Вищої ради правосуддя із числа суддів або суддів у відставці шляхом таємного голосування. Про це з місця подій інформує кореспондент «Ракурсу».

Склад ВРП поповнився Світланою Шелест, Олегом Продивусом та Ларисою Івановою. В засіданні з’їзду оголошено перерву до 10.00 20 грудня. Завтра обиратимуть четвертого члена ВРП.

Як нещодавно зазначали у РСУ, бажання взяти участь у виборах до ВРП виявили 23-є служителів Феміди. Вони публічно представили свої кандидатури перед журналістами, представниками юридичної спільноти та громадськості.

Водночас 19 грудня ще до початку обговорення на з’їзді суддів стало відомо, що троє кандидатів — Максим Данилевський, Василь Саранюк та Володимир Кузьменко — зняли свої кандидатури. Окрім цього, з’їзд отримав документи про невідповідність критеріям вимог, які існують для членів Вищої ради правосуддя, щодо двох кандидатів (Людмили Груїцької та Олександра Бойка). Таким чином за членство у ВРП змагалися 18 кандидатів.

Нагадаємо, що у березні пройшов черговий з’їзд суддів України, під час якого делегати обрали членів РСУ, ВРП та ВККСУ. Тоді в рамках повторного голосування за кандидатів до складу ВРП делегати з’їзду суддів не спромоглися обрати двох нових членів Вищої ради правосуддя — одного представника від адміністративних судів, а також одного члена ВРП за квотою загальних судів та суддів у відставці.