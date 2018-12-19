Съезд судей Украины избрал трех членов Высшего совета правосудия (ФОТО)

Фото: Съезд судей Украины

https://racurs.ua/n115837-sezd-sudey-ukrainy-izbral-chlenov-vysshego-soveta-pravosudiya.html

Racurs.ua

Сегодня в Киеве ХVI внеочередной съезд судей Украины избрал трех новых членов Высшего совета правосудия из числа судей или судей в отставке путем тайного голосования. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Ракурса».

Состав ВСП пополнился Светланой Шелест, Олегом Продивусом и Ларисой Ивановой. В заседании съезда объявлен перерыв до 10.00 20 декабря. Завтра будут избирать четвертого члена ВСП.

В ССУ недавно отмечали, что пополнить ряды ВСП ранее пожелали 23 служителя Фемиды. Они публично представили свои кандидатуры журналистам, представителям юридического сообщества и общественности.

В то же время 19 декабря еще до начала процедуры обсуждения на съезде судей стало известно, что трое кандидатов — Максим Данилевский, Василий Саранюк и Владимир Кузьменко — сняли свои кандидатуры. Кроме этого, съезд получил документы о несоответствии критериям требований, существующих для членов Высшего совета правосудия, двух кандидатов (Людмилы Груицкой и Александра Бойко). Таким образом за членство в ВСП соревновались 18 кандидатов.

Напомним, что в марте прошел очередной съезд судей Украины, в ходе которого делегаты избрали членов ССУ, ВСП и ВККСУ. Тогда в рамках повторного голосования за кандидатов в состав ВСП делегаты съезда судей не избрали двух новых членов Высшего совета правосудия — одного представителя от административных судов, а также одного члена ВСП по квоте общих судов и судей в отставке.