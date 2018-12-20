На конференции прокуроров избрали двух членов Высшего совета правосудия

Двух членов ВСП избрали на конференции прокуроров. Фото: ГПУ

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Racurs.ua

В Киеве 20 декабря участники всеукраинской конференции прокуроров избрали двух членов Высшего совета правосудия.

Большинство делегатов проголосовали за кандидатуры Виктора Матвийчука и Игоря Фомина. По результатам тайного голосования за Матвийчука проголосовали 314 делегатов, а за Фомина голос отдал 251 делегат.

Всего на пост двух членов ВСП претендовали четыре человека. Не прошли кандидатуры Валентина Брянцева и Андрея Радионова. Они получили 155 и 143 голоса соответственно.

Новоизбранные члены ВСП приняли присягу во время конференции.

Как известно, сегодня в столице начала работу внеочередная всеукраинская конференция прокуроров, которая продлится два дня.

Напомним, вчера съезд судей избрал своими представителями в ВСП Олега Прудивуса, Светлану Шелест и Ларису Иванову. К исполнению обязанностей члена ВСП Прудивус приступает после сложения полномочий председателя Запорожского окружного административного суда, Иванова и Шелест — весной 2019 года.

Сегодня внеочередной съезд судей Украины определился с кандидатурой четвертого представителя в ВСП. Им стала судья Донецкого апелляционного суда Наталья Краснощокова.