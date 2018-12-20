Внеочередной съезд судей избрал четвертого представителя в Высший совет правосудия (ВИДЕО)

Заседание XVI внеочередного съезда судей Украины продолжилось сегодня в 10.00, фото: «Юридический вестник Украины»

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Внеочередной съезд судей Украины определился с кандидатурой четвертого представителя в Высшем совете правосудия (ВСП).

Им стала судья Донецкого апелляционного суда Наталья Краснощекова.

XVI внеочередной съезд судей под председательством главы Совета судей Украины Олега Ткачука начался вчера утром. За первый день съезда его участники смогли избрать трех из четырех запланированных представителей в ВСП, а также определиться с участниками второго тура голосования на должность четвертого представителя судей в ВСП.

На сегодняшнем заседании члена ВРП избирали среди Краснощековой, за которую отдали голоса 173 делегата, и судьи Лычаковского районного суда города Львова Сергея Гирича, которого поддержали 89 участников съезда.

Всего в состав ВСП входит 21 член, из них от съезда судей — 10 представителей. Членов ВСП избирают на четыре года.

Напомним, вчера съезд судей избрал своими представителями в ВСП Олега Прудивуса, Светлану Шелест и Ларису Иванову. К исполнению обязанностей члена ВСП Прудивус приступает после сложения полномочий председателя Запорожского окружного административного суда, Иванова и Шелест — весной 2019 года.