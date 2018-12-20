Позачерговий з’їзд суддів обрав четвертого представника до Вищої ради правосуддя (ВІДЕО)

Засідання XVI позачергового з’їзду суддів України продовжилося сьогодні о 10.00, фото: «Юридичний вісник України»

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Позачерговий з’їзд суддів України визначився з кандидатурою четвертого представника у Вищій раді правосуддя (ВРП).

Ним стала суддя Донецького апеляційного суду Наталія Краснощокова.

XVI позачерговий з’їзд суддів під головуванням очільника Ради суддів України Олега Ткачука розпочався вчора вранці. За перший день з’їзду його учасники змогли обрати трьох із чотирьох запланованих представників у ВРП, а також визначитися з учасниками другого туру голосування на посаду четвертого представника суддів у ВРП.

На сьогоднішньому засіданні члена ВРП обирали з-поміж Краснощокової, за яку віддали голоси 173 делегати, та судді Личаківського районного суду міста Львова Сергія Гирича, якого підтримали 89 учасників з’їзду.

Загалом до складу ВРП входить 21 член, з них від з’їзду суддів — 10 представників. Членів ВРП обирають на чотири роки.

Нагадаємо, вчора з’їзд суддів обрав своїми представниками у ВРП Олега Прудивуса, Світлану Шелест та Ларису Іванову. До виконання обов’язків члена ВРП Прудивус приступає після складання повноважень голови Запорізького окружного адміністративного суду, Іванова та Шелест — навесні 2019 року.