Латвія відкрила доступ до картотеки агентури КДБ (ФОТО)

У Латвії розсекретили архів КДБ. Фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n115941-latviya-vidkryla-dostup-do-kartoteky-agentury-kdb-foto.html

Racurs.ua

Латвія оприлюднила списки агентів Комітету державної безпеки. Про це 20 грудня повідомляє Delfi.

Архів у вигляді файлів у форматі PDF викладений за цією адресою.

Зазначається, що в картотеці міститься 10 тис. 612 карток осіб в алфавітному порядку, які співпрацювали із радянською спецслужбою. Також в архіві міститься 4 тис. 141 картка статистичного обліку агентури чекістів. Тут вказані ті ж імена, що й у вищевказаній картотеці, але вони згруповані за належністю структурних одиниць Комітету держбезпеки. Цей архів за радянських часів використовували для підготовки звітності.

Також Національний архів Латвії опублікував картотеку позаштатних оперативників КДБ — 75 карток. Це особи, які допомагали відомству вести контррозвідувальну діяльність на транспортних, промислових об'єктах, а також окремих закладах Міноборони СРСР. Позаштатні співробітники не мали позивних, їм створювали абревіатуру з перших літер імені, прізвища та по батькові.

Як відомо, КДБ — спецслужба Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Відомство функціонувало з 1954 по 1991 рік та займалося зовнішньою розвідкою, контррозвідкою, оперативно-розшуковою діяльністю, охороною державного кордону СРСР, охороною керівників КПРС, організацією та забезпеченням урядового зв’язку, а також боротьбою з націоналізмом, інакомисленням, злочинністю і антирадянською діяльністю.

Нагадаємо, у німецькому Дрездені виявили посвідчення колишнього співробітника сумнозвісного Міністерства держбезпеки комуністичної Німецької демократичної Республіки (неофіційна назва — «Штазі»), яке належало чинному президенту Росії Володимиру Путіну.