В Латвии рассекретили архив КГБ. Фото: Hyser

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Racurs.ua

Латвия обнародовала списки агентов Комитета государственной безопасности. Об этом 20 декабря сообщает Delfi.

Архив в виде файлов в формате PDF выложен по этому адресу.

Отмечается, что в картотеке содержится 10 тыс. 612 карточек лиц в алфавитном порядке, которые сотрудничали с советской спецслужбой. Также в архиве содержится 4 тыс. 141 карточка статистического учета агентуры чекистов. Здесь указаны те же имена, что и в вышеуказанной картотеке, но сгруппированы они по принадлежности структурных единиц Комитета госбезопасности. Этот архив в советское время использовали для подготовки отчетности.

Также Национальный архив Латвии опубликовал картотеку внештатных оперативников КГБ — 75 карт. Это лица, которые помогали ведомству вести контрразведывательную деятельность на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны СССР. Внештатные сотрудники не имели позывных, им создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.

Как известно, КГБ — спецслужба Союза Советских Социалистических Республик. Ведомство функционировало с 1954 по 1991 год и занималось внешней разведкой, контрразведкой, оперативно-розыскной деятельностью, охраной государственной границы СССР, охраной руководителей КПСС, организацией и обеспечением правительственной связи, а также борьбой с национализмом, инакомыслием, преступностью и антисоветской деятельностью.

Напомним, в немецком Дрездене обнаружили удостоверение бывшего сотрудника печально известного Министерства госбезопасности коммунистической Германской демократической Республики (неофициальное название — «Штази»), которое принадлежало действующему президенту России Владимиру Путину.