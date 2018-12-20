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Ракурс
Вулкан Этна в Италии. Фото: flickr.com

Вулкан Этна проснулся в Италии: в сети появились впечатляющие фотографии (ФОТО, ВИДЕО)

20 дек 2018, 21:14
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На Сицилии проснулся самый известный действующий вулкан Европы — Этна. Об этом сообщает DailyMail.

Огромный столб дыма и пепла увидели жители города Катания. В сети начали появляться снимки извержения вулкана, объем которого составляет 24 мили.

Извержение Этны на Сицилии. Фото: DailyMail

Специалисты утверждают, что каждый год Этна производит достаточно лавы, чтобы заполнить 108-этажные небоскребы. Вулкан извергает тонны расплавленной лавы по всему острову Сицилия.

Власти решили пока не объявлять эвакуацию в связи с извержением вулкана.

Напомним, в августе уже происходило извержение вулкана Этна. Над его жерлом был виден столб пепла и выбросы лавы. А в марте 2017 года в результате извержения Этны пострадали 10 человек.


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