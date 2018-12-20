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Вулкан Этна в Италии. Фото: flickr.com
Вулкан Этна проснулся в Италии: в сети появились впечатляющие фотографии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n115943-vulkan-etna-prosnulsya-v-italii-v-seti-poyavilis-vpechatlyauschie-fotografii-foto-video.htmlRacurs.ua
На Сицилии проснулся самый известный действующий вулкан Европы — Этна. Об этом сообщает DailyMail.
Огромный столб дыма и пепла увидели жители города Катания. В сети начали появляться снимки извержения вулкана, объем которого составляет 24 мили.
Специалисты утверждают, что каждый год Этна производит достаточно лавы, чтобы заполнить 108-этажные небоскребы. Вулкан извергает тонны расплавленной лавы по всему острову Сицилия.
Власти решили пока не объявлять эвакуацию в связи с извержением вулкана.
Напомним, в августе уже происходило извержение вулкана Этна. Над его жерлом был виден столб пепла и выбросы лавы. А в марте 2017 года в результате извержения Этны пострадали 10 человек.