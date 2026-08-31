Военные ЕС задержали танкер теневого флота РФ в Средиземном море. Фото:

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Нафтовий танкер із «тіньового флоту» Росії перехопили в Середземному морі.

Інцидент стався 30 серпня в межах операції ЄС EUNAVFOR MED IRINI. Оглядова група Військово-морських сил Італії висадилася на борт танкера MV SUN. Це судно підозрюють у плаванні під фальшивим прапором, що є прямим порушенням міжнародного морського права та санкційного режиму. Про це представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила у соцмережі Х.

Як свідчать дані ресурсу MarineTraffic, судно ходить під прапором Камеруну та перебуває поблизу узбережжя італійської Сардинії, Тунісу та Алжиру.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України поінформували, що судно SUN ходить під прапором Республіки Тимор-Лешті і возить російську нафту в обхід санкцій переважно до Індії та Туреччини.

Нагадаємо, 12 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що Російська Федерація не буде ігнорувати спроби захоплення її торгових суден іншими країнами й відповідатиме дзеркально. Диктатор наголосив, що деякі держави намагаються обмежити рух російських суден і цим «порушують» міжнародне морське право.