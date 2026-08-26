Комплекс ПВО SAMP/T, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n215856-ukraina-poluchit-dopolnitelnye-sistemy-pvo-samp-t-i-smojet-proizvodit-rakety-k-nim-smi.html

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Українську ППО можуть поповнити додаткові системи SAMP/T, ракети-перехоплювачі Aster 30 та нові радари.

Про це пише видання «Главком» з посиланням на італійське видання La Repubblica

Зазначається, що Італія готує новий, вже 13-й, пакет військової допомоги Україні, який включатиме чотири комплекси SAMP/T NG, ракети Aster 30 та сім радарів великої дальності. Вартість цього пакета оцінюється майже у 3 млрд євро, а фінансування має здійснюватися за рахунок європейських кредитних програм.

Окремо передбачається передача Україні з італійських запасів частини ракет Aster 30 для комплексів SAMP/T. Їх планують поставити вже у жовтні.

Крім того, Франція та Італія погодилися дозволити локальне виробництво ракет Aster 30 N1BT в Україні, що має зменшити залежність України від готових поставок з Європи. Ці ракети призначені для боротьби з повітряними цілями, крилатими та балістичними ракетами.

Україна вже має дві батареї SAMP/T, передані Італією та Францією. Вони продемонстрували свою ефективність, проте з літа 2025 року виникла проблема з ракетами Aster 30 для них, оскільки їх запаси у Франції та Італії скоротилися до мінімального рівня.

Варто зазначити, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто на сайті оборонного відомства країни опублікував коментар щодо цієї новини, у якому зазначив, що 13-й пакет військової допомоги Україні ще не оформлений і спочатку має бути поданий на розгляд відповідного парламентського комітету.

Пропозиція, зроблена разом із французами та англійцями, надати Україні технології для самостійного створення системи протиповітряної оборони, сама по собі не є чимось новим і є вибором, продиктованим здоровим глуздом, — зазначив він.

Крозетто наголосив, що російський диктатор Володимир Путін цього тижня відхилив чергову конкретну пропозицію Володимира Зеленського, яка могла б припинити конфлікт.

Джерело: «Главком», La Repubblica, Міноборони Італії