Федоров став радником міністра оборони Італії

Михайло Федоров та Гвідо Крозетто, фото: t.me/zedigital

https://racurs.ua/ua/n215909-fedorov-stav-radnykom-ministra-oborony-italiyi.html

Ракурс

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником щодо оборонних інновацій очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це Федоров сьогодні, 28 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій, — зазначив Федоров.

За словами Федорова, у цій ролі він допомагатиме Італії «розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу».

Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами, — наголосив він. — Водночас мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

На думку Федорова, довід України може стати основою нової моделі оборони для Європи.

Варто зазначити, що Крозетто ще наприкінці липня в інтерв’ю виданню la Repubblica повідомляв. що запропонував Федорову обійняти посаду його радника в Римі. Тоді Крозетто повідомляв, що зателефонував Федорову з такою пропозицією наступного дня після його відставки.