Михайло Федоров та Володимир Зеленський, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n215047-zelenskyy-proponuvav-staty-radnykom-ya-vidmovyvsya-fedorov.html

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Президент Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову стати його радником після відставки з посади міністра оборони.

Про це Федоров розповів сьогодні, 16 липня, під час брифінгу, повідомляє агентство «Укрінформ».

У нас нормальна була розмова вчора з президентом, він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився, — розповів Федоров. — В мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.

Він додав, що ці роки не займався політичною діяльністю або корупційними схемами:

Я сім років поруч з президентом робив реформи і був у тих гарячих точках трансформації країни, куди мене відправляли. Але сьогодні питання не про мене. Сьогодні питання про всіх нас. Ми або закриваємо очі і говоримо окей, нехай буде все як було, або ми говоримо: «Стоп, український народ взагалі вміє воювати».

Федоров зазначив, що ворог недооцінив Україну і зараз українці мають інструменти зупинити ворога:

Ми не повинні бути як росіяни, ми повинні змінювати підходи, і ми повинні говорити правду.

Джерело: «Укрінформ»