В Московском патриархате заявили, что считают закон о переименовании антиконституционным

В УПЦ МП не признают принятый Радой законопроект о переименовании. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n115944-pereimenovanie-upc-mp-v-moskovskom-patriarhate-zayavili-o-namerenii-zaschischat-svoi-prava.html

Racurs.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата не соглашается с принятым Радой законопроектом, который обязывает ее в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Об этом говорится в заявлении, которое размещено на сайте церкви.

«Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето», — говорится в сообщении.

В юридическом отделе УПЦ МП считают, что принятый парламентом проект закона № 5309 «нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан».

Напомним, 20 декабря Верховная Рада внесла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» касательно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора. Таким образом парламент обязал указать УПЦ Московского патриархата принадлежность к России.

Сегодня глава украинского парламента Андрей Парубий подписал принятые изменения к закону.