Вибух на шахті в Чехії: п’ятеро загиблих, десятеро постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

Вибух на шахті в Чехії. Фото: 2000

https://racurs.ua/ua/n115948-vybuh-na-shahti-v-chehiyi-p-yatero-zagyblyh-desyatero-postrajdalyh-foto-video.html

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В Чехії на сьогодні, 21 грудня, стався вибух на шахті, яка розташована на північному сході країни. Попередня версія аварії на шахті — це вибух метану. Відомо, що загинули щонайменше п’ятеро шахтарів, пишуть місцеві ЗМІ в Twitter.

За попередньою інформацією, всі загиблі — це громадяни Польщі. Ще восьмеро польських шахтарів зараз вважаються зниклими безвісті.

Поранення внаслідок вибуху на шахті отримали десятеро осіб, їх привезли до лікарні, в трьох медики діагностували опіки.

Внаслідок вибуху, що стався на глибині 800 м, частково зруйновані конструкції шахти. На місці працюють рятувальники, вони розбирають завали породи, під якими можуть перебувати потерпілі. Шахта належить компанії OKD, якою володіє державне підприємство Prisko.

Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) 20 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що внаслідок аварії на шахті в Кривому Розі загинув гірник.