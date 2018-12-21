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Ракурс
Вибух на шахті в Чехії. Фото: 2000

Вибух на шахті в Чехії: п’ятеро загиблих, десятеро постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

21 гру 2018, 09:03
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В Чехії на сьогодні, 21 грудня, стався вибух на шахті, яка розташована на північному сході країни. Попередня версія аварії на шахті — це вибух метану. Відомо, що загинули щонайменше п’ятеро шахтарів, пишуть місцеві ЗМІ в Twitter.

Вибух на шахті в Чехії

За попередньою інформацією, всі загиблі — це громадяни Польщі. Ще восьмеро польських шахтарів зараз вважаються зниклими безвісті.

Вибух на шахті в Чехії

Поранення внаслідок вибуху на шахті отримали десятеро осіб, їх привезли до лікарні, в трьох медики діагностували опіки.

Вибух на шахті в Чехії/ Фото: Twitter / CT24zive

Внаслідок вибуху, що стався на глибині 800 м, частково зруйновані конструкції шахти. На місці працюють рятувальники, вони розбирають завали породи, під якими можуть перебувати потерпілі. Шахта належить компанії OKD, якою володіє державне підприємство Prisko.

Нагадаємо, що внаслідок аварії на шахті в Кривому Розі загинув гірник.

Джерело: Ракурс


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