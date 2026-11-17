В Праге столкнулись пассажирские поезда, пострадали 15 украинцев. Фото:

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Аварія пасажирських поїздів сталася в столиці Чехії.

У вівторок, 17 листопада, близько 7.00 за місцевим часом на мосту над вулицею Сейфертовою поблизу головного залізничного вокзалу зіштовхнулися лоб у лоб два потяги. Зіткнення не спричинило масштабних руйнувань, бо поїзди курсували з невеликою швидкістю. Попередньо відомо, що один із потягів проїхав заборонний сигнал світлофора. Про це заявив міністр транспорту Чехії Іван Беднарик, передають ČT24 та Aktuálně.cz.

Наразі правоохоронці та залізничні інспектори намагаються з’ясувати обставини аварії. Обмежено рух поблизу головного вокзалу Праги, що вплинуло на десятки рейсів.

Чеські ЗМІ пишуть, що внаслідок аварії потягів постраждали 46 осіб. Четверо зазнали тяжких травм. Серед тяжкопоранених — обидва машиністи.

А «Європейська правда» із посиланням на Міністерство закордонних справ України повідомила, за даними посольства України в Чехії внаслідок зіткнення поїздів постраждали 15 громадян України.

Посольство України в Чехії продовжує здійснювати моніторинг ситуації, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, 10 листопада в Архангельській області Росії обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь. Унаслідок цього кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Цей місто є стратегічно важливим транспортним коридором, який забезпечує пасажирське та вантажне сполучення з північними регіонами РФ. Руйнування цього об'єкту вже призвело до повного припинення руху на ділянці та порушення залізничної логістики.

Джерела: ČT24, Aktuálně.cz, «Європейська правда»