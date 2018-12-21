Літак розбився в американській Атланті, жертвами авіакатастрофи стали четверо осіб (ФОТО, ВІДЕО)

В США літак впав на футбольне поле. Фото: flickr.com

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У США в місті Джорджія на футбольне поле впав літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо осіб, які знаходилися на борту. Про це повідомляє The Atlanta Journal-Constitution.

Уламки літака Cessna 560 були розкидані в радіусі 90 м. Фахівці упізнали повітряну машину тільки по вцілілому хвосту.

Літак піднявся у повітря з аеродрому в окрузі Фултон та летів до Мемфісу, штат Теннессі. Повідомляється, що літак належав компанії Chen Aircrafts.

За повідомленням ЗМІ, одним із загиблих виявився Вен Чен — перший представник Китайської Народної Республіки, який зумів здійснити навколосвітню подорож на одномоторному літаку за 69 днів.

Також Вен Чен очолював фірму Sunshine Enterprise, Inc., яка спеціалізується на продажу китайського будівельного і промислового устаткування. Ймовірно, що в авіакатастрофі також загинули співробітники цієї компанії.

Обставини аварії літака наразі встановлюються.

Нагадаємо, 15 грудня в Житомирській області зазнав аварії високоманевровий винищувач четвертого покоління Су-27, який виконував плановий політ. Літак розбився під час заходу на посадку. Військова прокуратура почала розслідування.