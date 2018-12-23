«Це ваше, я відходжу»: ЗМІ розповіли про деталі розмови Трампа й Ердогана щодо Сирії

Дональд Трамп і Реджеп Таїп Ердоган, фото: Twitter

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Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові попередив свого турецького колегу Раджепа Таїпа Ердогана про намір вивести американські війська з Сирії.

За інформацією видання The Washington Post, під час розмови Трампа з Ердоганом звучали слова «це ваше» і «я відходжу».

Повідомляється, що такою була відповідь Трампа на питання Ердогана, чому після розгрому «Ісламської держави» США все ще тримають у Сирії контингент, що складається з близько двох тисяч військовослужбовців.

«Збройні сили Туреччини досить сильні і можуть взяти на себе розгром бойовиків, що залишилися», — заявив Ердоган.

«Знаєте що? Це ваше. Я відходжу», — такою, як стверджують джерела The Washington Post, була відповідь Трампа.

Відзначається, що ця розмова почала ланцюжок подій, який привів до відставки міністра оборони США Джеймса Меттіса, кілька спроб котрого умовити Трампа змінити своє рішення не мали успіху.

Втім, видання зазначає, що рішення Трампа щодо Сирії збігається з його планами зменшити американські військові зобов’язання за кордоном. Гроші, на його думку, повинні витрачатися на захист батьківщини, а не в якомусь віддаленому місці, котре могло б подбати про себе самостійно або, принаймні, заплатити Сполученим Штатам за це.

Зокрема, за інформацією видання, Трамп в середу ввечері в Овальному кабінеті скаржився своїм помічникам, що не розуміє, яку вигоду Америка отримає від сирійської кампанії, котра обходиться в «цілий статок».

Нагадаємо, Меттіс залишить свій пост у лютому 2019 року.