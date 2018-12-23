«Это ваше, я ухожу»: СМИ рассказали о деталях разговора Трампа и Эрдогана относительно Сирии

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Twitter

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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предупредил своего турецкого коллегу Раджепа Тайипа Эрдогана о намерении вывести американские войска из Сирии.

По информации издания The Washington Post, во время разговора Трампа с Эрдоганом звучали слова «это ваше» и «я ухожу».

Сообщается, что таким был ответ Трампа на вопрос Эрдогана, почему после разгрома «Исламского государства» США все еще держат в Сирии контингент, состоящий из около двух тысяч военнослужащих.

«Вооруженные силы Турции достаточно сильны и могут взять на себя разгром оставшихся боевиков», — заявил Эрдоган.

«Знаете что? Это ваше. Я ухожу», — таким, как утверждают источники The Washington Post, был ответ Трампа.

Отмечается, что этот разговор начал цепочку событий, которая привела к отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, несколько попыток которого уговорить Трампа изменить свое решение не имели успеха.

Впрочем, издание отмечает, что решение Трампа относительно Сирии совпадает с его планами уменьшить американские военные обязательства за рубежом. Деньги, по его мнению, должны были быть потрачены на защиту родины, а не в каком-то отдаленном месте, которое могло бы позаботиться о себе самостоятельно или, по крайней мере, заплатить Соединенным Штатам за это.

В частности, по информации издания, Трамп в среду вечером в Овальном кабинете жаловался своим помощникам, что не понимает, какую выгоду Америка получит от сирийской кампании, которая обходится в «целое состояние».

Напомним, Мэттис оставит свой пост в феврале 2019 года.