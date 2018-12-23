Бросают подарки как собакам: 7-летняя девочка объяснила подруге, почему нельзя брать конфеты от политиков (ВИДЕО)

Депутаты в Ирпене бросали именные подарки детям, фото — "Честно"

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Racurs.ua

В сети появилось видео, на котором 7-летняя девочка объяснила подруге, почему нельзя брать конфеты от политиков и фотографироваться с ними.

Ролик стал реакцией детей на случай, который произошел в Ирпене в день Святого Николая, сообщило 23 декабря движение «Честно».

«Они бросают конфеты. Ты хочешь, чтобы тебе бросали конфеты, а ты ловила как дикая? У нас это на 1 сентября может случиться, или на ярмарке или в конце школы. Они просто хотят пофоткаться с нами. Хотят, что мы были как собаки. Это не Дед Мороз, а депутат Ирпенского горсовета», — объяснила девочка подруге.

Она также посоветовала в подобных случаях отказываться от подарков.

Девочки обсуждали видео и фото, на которых говорилось о случае в Ирпенский школе, когда местные депутаты Игорь Оверко и Петр Король радовали детей в детсадике «Колибри» и младших классах Ирпенской общеобразовательной школы № 17 именными подарками. Причем сладости не вручали, а бросали.

Событием похвастался на своей странице в соцсети facebook депутатиз «УКРОПа» Петр Король. На пакетах с «киндер-сюрпризами» были наклеены бумажки с его именем.

Политики объяснили впоследствии, что бросали подарки, чтобы «дети не скучали и чтобы процесс общения с меценатами был веселее».

Директор школы № 17 Леся Литвин в Фейсбук поблагодарила депутатов за подарки, а застройщика Оверко назвала «ангелом-меценатом».

В «Честно» говорят, что политики часто нарушают закон Украины «Об образовании», используя детей для своего пиара. Но, согласно ст. 31 этого закона, политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений. Также ст. 80 определяет, что «объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат использованию не по образовательному назначению».

Напомним, что наиболее рьяным кнопкодавам года в Раде активисты 19 декабря вручили розги от Святого Николая. В символический топ-10 депутатов, которые наиболее активно голосовали за своих отсутствующих коллег, вошли четыре народные избранники из «Блока Петра Порошенко» — Андрей Шинькович, Борис Козырь, Александр Бакуменко и Александр Урбанский, трое депутатов из «Народного фронта» — Андрей Иванчук, Федор Бендюженко и Андрей Река, а также трое представителей «Видроження» — Антон Яценко, Василий Гуляев и Евгений Геллер.