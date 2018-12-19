Наиболее активным кнопкодавам активисты вручили розги от Святого Николая (ВИДЕО)

Андрей Река (слева) обещает не нарушать Конституцию, фото: «Честно»

https://racurs.ua/n115874-naibolee-aktivnym-knopkodavam-aktivisty-vruchili-rozgi-ot-svyatogo-nikolaya-video.html

Racurs.ua

Общественное движение «Честно» обнародовало имена самых активных кнопкодавов Верховной Рады в 2018 году.

Об этом сообщается на странице движения в социальной сети Фейсбук.

В символический топ-10 депутатов, которые наиболее активно голосовали за своих отсутствующих коллег, вошли четыре народных избранника из «Блока Петра Порошенко» — Андрей Шинькович, Борис Козырь, Александр Бакуменко и Александр Урбанский, трое депутатов из «Народного фронта» — Андрей Иванчук, Федор Бендюженко и Андрей Река, а также трое представителей «Видроження» — Антон Яценко, Василий Гуляев и Евгений Геллер.

В этом году в сессионном зале парламента активисты оставили «победителям» рейтинга символические розги от Святого Николая с соответствующими записками. Именно такие «подарки», по народным верованиям, получают от святого непослушные дети 19 декабря.

Отмечается, что реакция народных избранников на «подарки» была разной. Так, Андрей Река поклялся больше не нарушать Конституцию.

«Клянусь, больше так делать не буду», — пообещал народный избранник.

Александр Урбанский спрятал розгу под стол, а Андрей Шинькович после ознакомления с подарком показал оператору активистов средний палец и уже в тот же день продолжил кнопкодавить.

Напомним, прошлогодний рейтинг кнопкодавов возглавлял уже упомянутый Яценко.