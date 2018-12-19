Планета Сатурн, фото: Wikimedia

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Все планеты в нашей Солнечной системе имеют свои уникальные черты, однако нет ничего, что сможет сравниться с гигантскими кольцами Сатурна. Но, как и все во Вселенной, они не будут существовать вечно — недавно ученые установили, что кольца этой планеты-гиганта исчезают чрезвычайно быстро, как для космических процессов.

Если такие темпы сохранятся, то кольца могут распасться и упасть на Сатурн за 100 млн лет. Этот процесс называется «кольцевой дождь», сообщает издание Science Alert со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Icarus.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные, полученные от космических аппаратов NASA Voyager («Вояджер») 1 и 2, которые посетили Сатурн на пути к внешним частям Солнечной системы в ноябре 1980 года и в августе 1981 года соответственно.

Сочетая это с наблюдениями зонда Cassini («Кассини»), многолетняя программа исследования Сатурна которым началась в 2004 году, астрономы смогли точно рассчитать, насколько быстро распадаются кольца. «Кассини», в частности, собрал сведения об объектах из колец Сатурна, которые падают на планеты.

«Нам повезло жить во время существования системы колец Сатурна, которая, вероятно, находится посреди своего „жизненного цикла“», — отмечает сотрудник NASA планетолог Джеймс О’Доногью.

У других планет-гигантов Солнечной системы — Юпитера, Урана и Нептуна также есть свои планетарные кольца, но не столь заметные, как у Сатурна. Возможно, они также имеют временный характер и раньше были значительно большими.

«Если кольца являются временными, — говорит О’Доногью, — возможно, мы просто не застали огромные кольцевые системы Юпитера, Урана и Нептуна».

Напомним, в прошлом году NASA опубликовало лучшие фотографии Сатурна, сделанные зондом «Кассини».