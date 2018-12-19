Главные новости за 19 декабря: внеочередной съезд судей, украинские корабли снова отправятся в Керченский пролив, иск Насирова к врачу-кардиологу

Сегодня путем тайного голосования изберут четырех членов Высшего совета правосудия, фото: vru.gov.ua

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Сегодня Шевченковский районный суд Киева рассматривал иск экс-главы ГФС Романа Насирова к врачу-кардиологу Максиму Соколову. Насиров требовал 1 млн грн компенсации за разглашение данных о его здоровье во время одного из судебных заседаний в 2017 году.

Суд решил полностью отказать в удовлетворении этого иска. Теперь у Насирова есть 30 дней для подачи апелляции.

Сегодня в Киеве начался XVI внеочередной съезд судей Украины, на котором, как ожидается, среди 23-х кандидатов путем тайного голосования изберут четырех членов Высшего совета правосудия. В настоящее время заседание продолжается.

Нацбанк подал в суд иск против экс-акционера «ПриватБанка» Игоря Коломойского. НБУ требует вернуть более 6,6 млрд грн выделенного «ПриватБанку» рефинансирования. Иск будет рассматривать суд Женевы (Швейцария).

Украинские военные корабли вскоре вновь попытаются пройти через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, на этот раз украинцев будут сопровождать международные партнеры.