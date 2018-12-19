Самые дешевые страны для туризма: Forbes отметил Украину за Киев, Львов и Карпаты

Украину включили в список самых дешевых стран мира для туризма в 2019 году. Фото: REUTERS

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Украину назвали одной из самых привлекательных стран для туристов, что непосредственно связано с достаточно низким курсом национальной валюты к доллару и евро — это позволяет иностранцам уверенно чувствовать себя во время путешествий по нашей стране.

Издание Forbes добавило Украину в список из 38 самых дешевых стран мира, которые стоит посетить в 209 году. Нашу страну для посещения рекомендует фотограф из Нью-Йорка (США) Люси Джосма. По ее словам, Украина не только одна из самых дешевых стран мира, но и самая живописная и уникальная.

По мнению американского фотографа, Украину стоит начинать изучать именно со столицы — Киева. Этот город обладает невероятной архитектуру, множеством музеев и оживленным центром. Далее Люси советует отправиться во Львов, центр которого был признан Всемирным наследием ЮНЕСКО. После Львова нужно посетить Карпаты. Вид на украинском горы, как заявляет американка, по своей красоте конкурирует со Швейцарией.

Питание в центре Киева обойдется в 15−20 долл., проезд из столицы во Львов будет стоить от 15 долл., а проживание в элитном отеле с апартаментами класса «люкс» — всего в 50 долл. в сутки.

Между тем напомним, что по итогам 2018 года, самым посещаемым музеем в мире стала древняя резиденция китайских императоров в Пекине, также известная как Запретный город.