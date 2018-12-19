Найдешевші країни для туризму: Forbes відзначив Україну за Київ, Львів і Карпати

Україну внесли до списку найдешевших країн світу для туризму в 2019 році. Фото: REUTERS

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Україну назвали однією з найпривабливіших країн для туристів, що безпосередньо пов’язано з досить низьким курсом національної валюти до долара і євро — це дозволяє іноземцям впевнено почуватися під час подорожей нашою країною.

Видання Forbes додало Україну до списку з 38 найдешевших країн світу, які варто відвідати у 209 році. Нашу країну для відвідування рекомендує фотограф із Нью-Йорка (США) Люсі Джосма. За її словами, Україна не лише одна з найдешевших країн світу, а і наймальовничіша та унікальна.

На думку американського фотографа, Україну варто починати вивчати саме зі столиці — Києва. Це місто має неймовірну архітектуру, багато музеїв і жвавий центр. Далі Люсі радить вирушити до Львова, центр якого був визнаний Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Після Львова потрібно відвідати Карпати. Вид на українські гори, як заявляє американка, за своєю красою конкурує зі Швейцарією.

Харчування в центрі Києва обійдеться в 15−20 дол., проїзд зі столиці до Львова коштуватиме від 15 дол., а проживання в елітному готелі з апартаментами класу «люкс» — усього в 50 дол. за добу.

Між тим нагадаємо, що за підсумками 2018 року, найвідвідуванішим музеєм у світі стала стародавня резиденція китайських імператорів у Пекіні, також відома як Заборонене місто.