Тимчасовий порядок розмитнення «євроблях» набув чинності: що потрібно знати власникам авто на єврономерах (ДОКУМЕНТ)

Розмитнення “євроблях” / Фото: ipukr.com

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Тимчасовий порядок розмитнення «євроблях», ухвалений напередодні Кабінетом міністрів, сьогодні набув чинності. Відтепер власники авто на єврономерах можуть розмитнити транспортні засоби за тимчасовим порядком впродовж 180 днів. Відповідне рішення оприлюднила прес-служба уряду.

Згідно з постановою від 12 грудня 2018 року № 1077, оформлення здійснюватиметься, зокрема, з такими особливостями:

визначення переліку документів, які необхідно подавати митницям;

застосування виключно електронної форми декларування транспортних засобів;

регламентації дій митниці та декларанта у разі перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу;

мінімізації строку фізичного перебування автомобілів на митниці з метою зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки.

У рішенні Кабміну вказано, що тимчасовий порядок визначає механізм митного оформлення транспортних засобів, що класифікуються за кодом 8703 згідно з УКТЗЕД та ввезені в Україну в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року, а також: перебувають у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, поміщення в який здійснювалося шляхом усного декларування або декларування з використанням іншого документа, ніж митна декларація; перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 2018 року та ввезені повторно.

Як відомо, водії авто з іноземною реєстрацією вимагають скасування недавно ухвалених норм законодавства щодо легалізації «євроблях», ввезених до України з порушенням митних і податкових вимог.

Раніше повідомлялося, що оформити ввезене до України нерозмитнене авто тепер треба упродовж 180 робочих днів. Після завершення цього терміну накладатимуться штрафи за порушення строків перебування транспортного засобу на українській території. Для автомобілів, які розмитнять за перші 90 днів після набуття чинності новим законом, акцизний податок зменшать на 50%.